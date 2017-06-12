На Львівщині вперше запрацюють літні образотворчі студії

Упродовж серпня, на базі кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв, вперше проведуть Літні образотворчі студії, де усі охочі зможуть опанувати основи професійної художньої творчості.

Вправлятимуться учасники в базових мистецьких дисциплінах рисунку та живопису, постановка – натюрморт і портрет.

Як зазначили у Департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОДА, провідну роль у мистецькому навчальному процесі у ЛНАМ відіграють кафедри живопису, рисунку та скульптури, які були міцно пов’язані з місцевими традиціями народної художньої творчості і, водночас, продовжують акумулювати досягнення європейської художньої освіти та мистецтва. Живопис і рисунок є фундаментальними дисциплінами навчального процесу і залишаються невід’ємними і важливими складовими Львівської мистецької школи, – наголосили в департаменті.

Відтак, разом із викладачами, слухачі студії створюватимуть серії творчих робіт, експериментуючи з форматом, текстурою і кольором, а також використовуючи численні техніки і методи живопису.

Заняття пройдуть в історичних навчальних майстернях ЛНАМ, де навчалися і викладали такі видатні митці як М. Федюк, Й. Курилас, Р. Сельський, О. Шатківського, Й. Бокшай, А. Монастирський та інші.

Опісля закінчення програми, кожен учасник отримає сертифікат про проходження курсу.

Заявки на літні образотворчі студії приймаються до кінця червня.

Форма для реєстрації можна знайти тут.

Детальна інформація на сайті ЛНАМ