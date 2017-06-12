На Львівщині відзначать 50-річчя Світового Конгресу Українців

Сьогодні, 12 червня, на засіданні оргкомітету з підготовки до відзначення 50-річчя створення Світового Конгресу Українців обговорили план заходів. Відтак, святкування відбуватимуться у Києві та Львові упродовж 27-29 серпня.

У Львові офіційне відкриття відбудеться 27 серпня на площі біля пам’ятника митрополиту Андрею Шептицькому.

У межах святкування, 28 серпня запланована Міжнародна науково-практична конференція «СКУ: 50 років і далі. Європейський контекст».

Також у Національному університеті «Львівська політехніка» презентують історико-документальну виставку.

29 серпня відбудеться акція «Українці разом – майбутнє за нами» у Музеї народної архітектури та побуту у Львові ім. К.Шептицького.

Окрім того, відбудеться урочиста акція «Шана героям» на Личаківському цвинтарі.

Завершити заходи планують урочистою академією у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С.Крушельницької.