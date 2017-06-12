На Львівщині 15 водойм придатні для літнього відпочинку

У червні на Львівщині розпочався купальний сезон. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації у Львівській області функціонує 15 належно підготовлених місць для відпочинку на водних об’єктах – у Перемишлянському, Жовківському, Миколаївському, Пустомитівському, Дрогобицькому районах.

Відтак безпечними для відпочинку населення на території Перемишлянського району є: м. Перемишляни (озеро «Молодіжне»), с. Коросно (ФОП «Гац М.Б.») та в с. Стрілки (ТзОВ «Єдем-Резорт і spa»); у Жовківському районі – с. Воля-Гамулецька (база відпочинку «Альбатрос»), с. Майдан (база відпочинку «Чарівні озера»), у Миколаївському районі – с. Задорожнє на озері «Байкал»: Приватне підприємство «Гові» – №1 та №2, ПП Буфан І.М., Яхт-клуб «Щипель О.М.», відпочинковий комплекс «Робінзон» та ФОП Романик Я.В «Чорна перлина», у Пустомитівському районі – с. Давидів (ПП «Случ Плюс» господарство «Бухта Вікінгів»), с. Купяшин (ДП СОБ «Львівська Швейцарія»), с. Лісневичі (відпочинково-розважальний комплекс «Озерний край»), у Дрогобицькому районі – «База відпочинку «Майдан» у с. Майдан.

Як повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації ще низка об’єктів у Перемишлянському, Жовківському, Миколаївському, Пустомитівському, Дрогобицькому районах, а також об’єкти Золочівського та Яворівського районів будуть підготовані до відпочинку у найближчий час.

У містах Бориславі, Трускавці, Самборі та Самбірському, Старосамбірському та Турківському районах місця для масового відпочинку населення на водних об’єктах відсутні.

Окрім того, з метою підготовки до купального сезону фахівцями Центральної рятувально-водолазної служби у Львівській області проведено водолазне обстеження дна підводної акваторії ще 12 пляжів (крім тих, що вже отримали паспорти), підготовлено 39 матросів-рятувальників із складу служби для чергування в місцях масового відпочинку на водних об’єктах та проведено інструктаж по наданню долікарської допомоги – 102 особам.