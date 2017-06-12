Мерія Львова просить держвладу оголосити територію міста зоною надзвичайної екологічної ситуації

Сьогодні, 12 червня, відбулося позапланове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Під час засідання ухвалили рішення звернутися до голови ЛОДА, прем’єр-міністра України, секретаря РНБО України про оголошення Львова зоною надзвичайної екологічної ситуації. Про таке рішення також буде поінформовано президента України та голову Верховної Ради України.

Таке рішення міської комісії ТЕБ та НС пов’язане з критичною ситуацією, яка склалася в місті з захороненням і вивезенням ТПВ. Як доповіли під час засідання комісії представники фірм-перевізників, зараз у Львові загалом є 6850 тонн накопичених і не вивезених ТПВ. Більшість перевізників не мають куди вивозити сміття. Відповідно до Меморандуму, міста в області приймають зі Львова лише 80-100 тонн у день.

Також рішення комісії базується на приписі Держпродспоживслужби області, який місто і перевізники на сьогодні виконати не можуть, адже нема полігонів, куди можна систематично вивозити сміття.