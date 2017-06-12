Львівських студентів запрошують в англомовний табір до Яремче

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«У літню пору набагато краще вчити та практикувати англійську, оскільки це можна робити у інтерактивний спосіб у поєднанні із мальовничою природою. На тебе чекає багато сюрпризів, адже англійська – це не лише мова, це культура, традиції та надбання нового досвіду», – зазначають організатори.