ЦНАП на вул. М. Хвильового, 14а відновив роботу у повному обсязі

Мешканці Шевченківського району можуть звертатися в Центр надання адміністративних послуг на вул. М. Хвильового, 14а за отриманням усіх видів послуг, які раніше надавав Центр.

В офісі провели відповідні ремонтні роботи і підключили нове обладнання, яке було пошкоджене через залиття приміщення.

Зокрема, львів’яни можуть звернутися за послугами:

– Львівської міської ради та її структурних підрозділів (в тому числі і документів дозвільного характеру);

– Державної міграційної служби (оформлення та видача паспорта громадянина України, вклейка фотокартки при досягненні 25- та 45-річного віку);

– Державної реєстраційної служби (реєстрація речових прав, реєстрація юридичних осіб та СПД тощо);

– Держземагентства у м. Львові Львівської області;

– Держгімпромнагляду (реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів тощо).

Центр працює за звичним графіком без обідньої перерви: понеділок-вівторок: 09.00-18.00, середа-четвер: 09.00-20.00, п’ятниця: 09.00-17.00, субота: 09.00-16.00. Неділя – вихідний.

Нагадаємо, що через аварійну ситуацію у будинку, що стала причиною залиття офісного приміщення, ЦНАП на вул. М. Хвильового, 14а тимчасово не приймав відвідувачів, лише можна було отримати консультації та результат адміністративних послуг, а також – послугу з оформлення і видачі паспортів.