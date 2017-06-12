ЦНАП на вул. М. Хвильового, 14а відновив роботу у повному обсязі

Мешканці Шевченківського району можуть звертатися в Центр надання адміністративних послуг на вул. М. Хвильового, 14а за отриманням усіх видів послуг, які раніше надавав Центр.
В офісі провели відповідні ремонтні роботи і підключили нове обладнання, яке було пошкоджене через залиття приміщення.
Зокрема, львів’яни можуть звернутися за послугами:
– Львівської міської ради та її структурних підрозділів (в тому числі і документів дозвільного характеру);
– Державної міграційної служби (оформлення та видача паспорта громадянина України, вклейка фотокартки при досягненні 25- та 45-річного віку);
– Державної реєстраційної служби (реєстрація речових прав, реєстрація юридичних осіб та СПД тощо);
– Держземагентства у м. Львові Львівської області;
– Держгімпромнагляду (реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів тощо).
Центр працює за звичним графіком без обідньої перерви: понеділок-вівторок: 09.00-18.00, середа-четвер: 09.00-20.00, п’ятниця: 09.00-17.00, субота: 09.00-16.00. Неділя – вихідний.
Нагадаємо, що через аварійну ситуацію у будинку, що стала причиною залиття офісного приміщення, ЦНАП на вул. М. Хвильового, 14а тимчасово не приймав відвідувачів, лише можна було отримати консультації та результат адміністративних послуг, а також – послугу з оформлення і видачі паспортів.