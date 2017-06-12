Чоловік хотів перетнути кордон із підробленим доручення на авто

Сьогодні на українсько-польському кордоні співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби задокументували надання неправомірної вигоди прикордонному наряду, який ніс службу у пункті пропуску «Угринів».

Хабар у розмірі 100 польських злотих запропонував громадянин України при в`їзді в Україну. Він хотів прискорити прикордонний контроль автомобіля «Ніссан» 2006 року. Однак прикордонники Львівського загону відмовилися від

хабара. Крім того, було встановлено, що українець мав підроблене доручення на авто.

На порушника складені відповідні документи за незаконне переміщення авто, а також направлено повiдомлення про виявлене кримiнальне правопорушення за ст. 369 КК України(надання неправомірної вигоди) до відділу Нацполіції, інформує прес-служба ДПСУ.