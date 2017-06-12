Чиновник зі Львівщини постане перед судом через безпідставні виплати з місцевого бюджету

Через службову недбалість посадовця місцевий бюджет втратив майже 300 тисяч гривень із коштів, призначених на капітальний ремонт

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 викрили факт безпідставної виплати коштів місцевого бюджету, які призначалися для капітального ремонту. Сума збитків склала майже 300 тисяч гривень. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Як з’ясували правоохоронці, підрядні організації проводили капітальний ремонт автодороги, яка пролягає через один із населених пунктів поблизу Львова. Його кошторисна вартість становила 3 мільйони гривень.

Посадовець, який здійснював технічний нагляд, неналежним чином виконав свої обов’язки і затвердив акти виконаних робіт із завищеною вартістю. Унаслідок цього з місцевого бюджету було безпідставно виплачено підрядникам більш ніж 285 тисяч гривень, що підтверджується висновком будівельно-технічної експертизи.

Обвинувальний акт щодо чиновника за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України скеровано на розгляд в суд та з метою забезпечення відшкодування збитків накладено арешт на належне йому майно.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або без такого.