28-річний львів’янин викрав з будинку на Львівщині золото, техніку та три шуби

Зловмиснику, який два місяці тому вчинив крадіжку, оголошено про підозру

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

У Кам’янка-Бузький відділ поліції в березні звернулася 26-річна мешканка одного з сіл району. Вона повідомила, що невідома особа, пошкодивши металопластикове вікно, проникла у її будинок і вчинила крадіжку. З помешкання зникли золоті вироби загальною вагою 31,5 грама, телевізор, ноутбук, відеокамера, цифровий фотоапарат і три шуби.

Працівники поліції встановили, що до крадіжки причетний 28-річний львів’янин. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Суд обрав для зловмисника запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.