10-й Дитячий форум у Львові відвідало понад 11 000 осіб

Дитячий форум підбив підсумки

Ювілейний Дитячий Форум відбувся у форматі великої просторової гри-квесту «Космовізія: супергерої та книжкова туманність». За легендою, діти рушали в космічну мандрівку. У відкритому космосі вони зустрічалися з проблемою космічного сміття, яке заполонило майже всю Галактику. Отримавши особливу місію – врятувати Всесвіт, – діти проходили інтерактивні завдання в 9 тематичних зонах, збирали ігрові наліпки, «прокачували» Суперсили, для виконання яких їм необхідно набути нових знань та навичок. Рухаючись за маршрутом гри, вони отримувли корисний практичний досвід пізнання світу та своїх можливостей. Метою кожного гравця було гідне проходження випробувань гри-квесту та отримання почесних статусів: «Косморейнджер», «Космогерой» і «Супергерой».

Загалом за всі чотири дні Дитячого форуму статус «Супергерой» отримало 1350 дітей!

Важливою складовою заходу був книжковий ярмарок, у якому взяло участь 39 видавництв з усієї України, 8 з яких були на Дитячому форумі вперше.

Загалом у межах Дитячого Форуму-2017 відбулося 1464 заходів, з них:

89 спортивних;

145 літературних та видавничих;

77 з музики, кіно й театру

73 для мандрівників;

138 з мистецтва та крафту;

94 на тему екології;

128 у межах 2-х розвиваючих квестів – музейного, бібліотечного;

245 заходів, пов’язаних з наукою, винаходами, мейкерством;

300 ігрових батлів;

139 інтерактивних занять для дітей до 3 років;

24 інклюзивних заходи;

10 мистецьких та 2 екологічні виставки.

Дитячий Форум відвідало 11 206 осіб, з них:

6 163 відвідувачів, які придбали квитки

5 043 взяли участь у заході безкоштовно, в тому числі:

– 1 876 дітей пільгових категорій

– 223 особи супроводу

– 1420 дітей за квотою партнерів

– 1524 дитини за квотою учасників

У Дитячому Форумі взяло участь 440 учасників, серед яких – видавництва, музеї, театри, бібліотеки, виробники іграшок, громадські та освітні організації, автори, художники, музиканти, науковці, мандрівники.

137 добровільних помічників допомагало у проведенні Дитячого Форуму, серед них – 47 членів Національної скаутської організації України «Пласт».

Події Дитячого Форуму висвітлювало понад 100 журналістів з 72 ЗМІ.

За подіями Дитячого Форуму слідкувало 30 366 підписників на Фейсбуці.

Програма Дитячого Форуму була опублікована на сайті bookforum.ua, а також надрукована і розповсюджена тиражем у 14 000 примірників.

Традиційно гостями Форуму стали переможці Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Книгоманія-2017», 43 дитини з 21 області і м. Львова. Для яких була організована спеціальна програма, що включала різноманітні зустрічі з письменниками та читання, інтеграційну вечірку, на якій можна було побачити виступи Джошуа Пратта та формації Funkmasters, брейн-стормінг за участі Мар’яни Савки, Анастасії Левкової, Наталки Малетич та Юлії Лящинської. Книгомани мали змогу побувати в Астрономічній обсерваторії, де для них провели ексклюзивну екскурсію, а також переглянути разом з письменником Андрієм Бачинським українські короткометражки, обговорити їх і навіть створити сценарій для нового фільму. Родзинкою програми переможців стало урочиста Церемонія нагородження в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені І. Франка, яка відбулась у форматі театралізованого дійства в стилі книг про Гаррі Поттера.

У Всеукраїнському конкурсі дитячого читання «Книгоманія» взяло участь понад 65 тисяч маленьких читачачів.

39 видавництв з усієї України взяли участь у Книжковому ярмарку, представивши свої книжкові новинки та хіти продажів попередніх років. На ярмарку також можна було придбати розвиваючі ігри, іграшки для дітей та сувенірів. Окремий блок «Ігросфера» зібрав найбільших виробників настільних ігор.

Важливе місце на цьгорічному Форумі займала літературна програма. Загальна кількість відвідувачів літературних заходів: 3952. У літературних заходах взяло участь близько 30 авторів книг та 5 ілюстраторів. Уперше літературна програма проходила одразу в 4-х зонах:

Планета «Земля Світлячків», суперсила Допитлива. Близько 30 заходів.

Лаундж-зона від Львів – місто літератури ЮНЕСКО. 25 заходів.

Зона літературних професій від Львів – місто літератури ЮНЕСКО. 27 заходів

Виставка «Тут ростуть діти» за сприяння Посольства Швеції в Україні та Шведського інституту.

Унікальним заходом літературної програми стала виставка «Тут ростуть діти», організована за сприяння Посольства Швеції в Україні та Шведського інституту. Серед її персонажів – кмітливі діти, безстрашні принцеси, безпритульні діти. Усі вони мають змогу бути різними, знаходити своє місце в житті і розвиватися. Шведська література охоплює всіх дітей і перекладена різними мовами, що допомагає дітям розуміти і збагачуватися знаннями одне про одного.

Особливою пропозицією цьогорічної програми стали тематичні заходи в наметовому містечку від «Клубу 4 лапи», де діти читали казки собакам та отримували поради по догляду за тваринами.

Традиційно в літературній програмі відбулись презентації і автограф-сесії відомих дитячих письменників, перекладачів та ілюстраторів: Вікторії Амеліної, Володимира Арєнєва, Андрія Бачинського, Галини Вдовиченко, Сергія Гридіна, Мар’яни Савки, Катерини Міхаліциної, Кузька Кузякіна, Мар’яни Прохасько, Наталки Гайда, Тараса Кеба, Галини Малик, Лесі Ворониної та багатьох інших.

Для дітей різних вікових категорій також було продемонстровано видовищні наукові експерименти, проведено заняття з робототехніки і перегони міні-роботів, дітей навчили як спаювати плати і створювати ракети чи роботів ВОЛЛІ-Е, було продемонстровано роботу 3D принтера та розказано про Всесвіт, сонячну систему та дослідження космосу і не тільки.

У просторі «Мистецтво» діти змогли малювати картини та навчитись створювати ілюстрації до книжок, зліпити улюбленого книжкового героя, виготовити листівку чи іграшку, відвідати заняття з дизайну, гратографії, авторського розпису тканин, каліграфічного письма широким пером, побувати на майстер-класі із створення витинанки чи графічного коміксу.

У спортивній програмі проходили зарядка з олімпійцями, тренінги з дитячої йоги, підйом на скеледром, катання на поні, заняття з Таеквон-До, бойового гопака, а також історичне фехтування та стрільба з лука.

Музика, кіно, театр: у програмі були: майстер-класи з гри на саксофоні, гітарі, контрабасі, фортепіано, а також зі співу та джазової імпровізації, уроки ораторського мистецтва, вистави, покази фільмів, кулінарні майстер-класи та створення мультику з пластиліну і не тільки.

Простір екології був представлений екзотичними тваринами зі всього світу, а також виставкою художніх плакатів дизайнерів з різних країн, проходили майстер-класи з виготовлення їстівних іграшок для ведмедів, бавились в екологічні ігри та вчились правильно сортувати сміття – усього 94 заходи протягом 4 дні Форуму.

Мандри: тут можна було дізнатись про здоровий спосіб життя, зіграти в рухливі ігри, навчитись в’язати вузли, розкладати ватру, рахувати географічні та астрономічні об’єкти і знаходити відстань між географічними точками, поспілкуватись з мандрівниками.

Уперше у межах Дитячого Форуму було представлено простір «Інклюзія», який покликаний навчити дітей розуміння та толерантного ставлення до людей з особливими потребами. Тут можна було відвідати майстер-клас з писання шрифтом Брайля, «подивитися» мультики наосліп і виконувати щоденні завдання із зав’язаними очима. Партнерами з проведення заходів стали: ГО «Розправлені крила», Українська спілка інвалідів, Львівська майстерня «ЩАСТЯ» та ЛММГО «Інститут українських студій».

Для діток від 3 до 5 років діяв окремий простір – Плато Космомацьоп. Тут щодня проходили руханки, театральні сценки, уроки p англійської, малювання, музики, читання і не тільки – усього 139 розвиваючих заходів для наймолодших від 14 учасників.

Видавничий квест відвідало понад 2000 осіб. Квест проходив на стендах 7-х видавництв: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», Видавництво Старого Лева, «Навчальна книга – Богдан», «АССА», «Вісім Лапок», «Nebo BookLab Publishing», «Ірбіс Комікси». Усі питання квесту були сформовані довкола однієї теми, що перегукувалася із загальною темою фестивалю: Космос. Видавці самі подавали запитання за мотивами своїх книжок.

Музейний квест відвідало понад 2500 осіб. Кожен учасник музейного квесту отримав буклет з маршрутом і завданнями, які можна було виконати на 8 пунктах. Спеціальним гостем музейної зони став Музей космонавтики ім. С.П. Корольова із Житомира. Окрім завдань квесту, музейники підготували низку майстер-класів, ігор, творчих занять.

Бібліотечний квест пройшло понад 1500 дітей. Під час проходження цієї гри діти змогли побачити на 7 стендах цінні та рідкісні книги з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка та дізнатись історію створення книги і відгадати поставлені запитання.

Переможець конкурсу «Книгоманія 2017» – Дана Біндяк, Чернівецька обл., м. Сторожинець: «Це був мега крутий Фестиваль! Львівські бібліотеки – це просто справжні музеї. Дуже сподобалась Урочиста церемонія нагородження переможців «Книгоманії» – це було справді магічно, і ми перенеслись у чарівну школу! Квест по Львову був веселим. Ми повернулись додому з великою купою книжок-подарунків, грамот, дипломів і вражень!».

Президент ГО «Форум Видавців» Олександра Коваль: «Дитячий Форум 2017 ще раз переконливо засвідчив, що сучасні діти є активними, талановитими, винахідливими і відкриті до всього нового. Наша місія, як організаторів Форуму, – показати дітям, що Книга – це цілий Космос, який може і навчати, і розважати, і виховувати, і надихати на творчість…. А головне – дати дітям віру в себе та бажання бути справжніми Героями і переможцями у боротьбі за майбутнє Всесвіту».

Письменниця Леся Воронина: «На цьогорічному Форумі було стільки принад, стільки майстер-класів, квестів, стільки загадок і відкритті, пов’язаних з космосом… Дитина могла доторкнутись до речей, про які раніше вона тільки читала чи бачила по телебаченню. Як-от: рукавички, якими користуються космонавти, працюючи десь на космічній орбіті, чи дізнатися, чим же насправді харчуються космонавти, перебуваючи у невагомості… Що ж до побажань на майбутнє – я думаю, не варто зупинятися на досягнутому. Сьогодні у Дитячого Форуму є серйозні конкуренти у вигляді комп’ютерних ігор та інших суперсучасних спокус, тому організаторам слід вмикати свою фантазію і щоразу робити цікавіше свято для дітей, де на них чекатимуть нові відкриття, неймовірні пригоди, а головне – класні книжки та зустрічі з їх авторами».

Координатор волонтерів, віце-президент ГО «Форум технічних ідей» Дмитро Донченко: «Хочу подякувати усім добровільним помічникам, які були задіяні у такому чудовому фестивалі. Кожен з них по-своєму унікальний, цікавий та творчий… Думаю, нам вдалось об’єднати найталановитішу та найенергійнішу молодь Львова. За чотири дні Дитячого Форуму ми всі стали найкращими друзями та однодумцями. Це – надзвичайні люди, які мотивують своєю енергією та ідеєю створювати щось нове. Щиро вдячний за феєрію подій та вражень, що була на Дитячому Форумі».