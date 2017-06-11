У Львові обрали «Міс Львів – 2017». ФОТО

У Львівському оперному театрі відбувся традиційний конкурс, на якому обирали найкрасивішу львів’янку. У фіналі за престижну корону боролися 14 найчарівніших дівчат, які відповідали всім параметрам та умовам конкурсу та змогли пройти всі етапи відбору. Тепер залишалося тільки сподобатися висококомпетентному журі… Безперечно, кожна учасниця мріяла про корону першої красуні міста Лева, але титул «Міс Львів – 2017» лише один. І дістався він конкурсантці під №13 Ірині Ткачук. Першою віце-міс стала Юлія Матковська, а Марта Шевчук удостоєна титулу Другої віце-міс.

Фото Володимира Дубаса