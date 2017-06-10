Завтра з Києва до Перемишля вирушить Перший безвізовий поїзд

Ним до Польщі поїдуть активісти та митці
У неділю, 11 червня, з Києва вирушить «Перший безвізовий поїзд» до Перемишля. Ним здійснять символічну першу безвізову подорож до ЄС 40 громадських активістів, аналітиків, експертів митців і журналістів – тих, хто працював над його досягненням, і тих, хто вірить у європейську ідентичність України. Про це інформує сайт «Європа без бар’єрів».
Перед відправленням поїзда на Центральному залізничному вокзалі Києва відбудеться «церемонія прощання з візовим режимом», під час якої з короткими промовами виступлять:
Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Ян Пєкло, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні
Юргіс Вілчінскас, голова відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні.
Метою подорожі є символічний акт першого перетину кордону з ЄС за безвізового режиму, а також публічне обговорення і рефлексія питань свободи пересування в сучасному світі, шляху України до безвізового режиму, значення його набуття.
Під час зупинки у Львові до учасників подорожі приєднаються відомі львів’яни.
По прибуттю до Перемишля на залізничному вокзалі відбудеться прес-конференція, у якій візьмуть участь, окрім пасажирів поїзда, польські громадські діячі, інтелектуали, дипломати з обох сторін, зокрема, Посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця та екс-депутат Європарламенту і громадський діяч Павєл Залєвський.