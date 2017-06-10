За підозрою в крадіжці правоохоронці розшукують мешканця Стебника

Франківський ВП ГУНП у Львівській області розшукує громадянина Гіщака Дмитра Володимировича, 27.05.1979 р.н., громадянин України, уродженця м. Стебник Дрогобицького району Львівської області. Чоловік зареєстрований у Львівській області, Дрогобицькому районі, с. Далява, вул. Шкільна, 6. Його розшукують за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 (Крадіжка) КК України.

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місце перебування розшукуваного, звертатися на оперативну лінію 102 або по телефону 8 (0322) 238-95-51.