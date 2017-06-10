Українців закликали дбати про цивілізовані норми співжиття із сусідами в Європі

Ініціативна група «Перше грудня» оприлюднила заяву з нагоди вступу в силу рішення щодо безвізового режиму з країнами ЄС

Члени Ініціативної групи «Перше грудня» привітали надання Україні безвізового режиму з країнами ЄС, що вступає в силу з 11 червня 2017 року. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Ініціативної групи «Перше грудня». Подаємо далі текст заяви:

«Це рішення, прийняте Європейським Союзом у непростих умовах, коли Україна, захищаючи свою територіальну неподільність і суверенітет від агресора, фактично перебуває у стані війни з Росією, а країни ЄС піддаються безпрецедентному міграційному тиску, свідчить про далекоглядну мудрість тих, хто підтримав європейську мрію українців.

Воля Майдану стала волею української влади. Непростий шлях до одержання безвізового режиму довів можливість об’єднання всіх гілок влади та громадських організацій навколо спільної мети: нам вдалося виявити політичну і державницьку волю і підняти шенгенську завісу перед мільйонами українців.

Зроблено перший важливий крок в об’єднавчому цивілізаційному русі України до Європи, в подоланні штучних, силою створених і силою підтримуваних кордонів візантійсько-російсько-совєтського світу, ураженого вірусами ксенофобії, ненависті до Заходу, церковного мракобісся, несвободи і шовінізму.

Вільній Україні немає місця в тому задушливому світі.

Однак, зробивши перший важливий, хоч і формальний крок до європейського простору, Україні належить виконати велику домашню роботу: здійснити низку реформ, подолати корупцію, забезпечити справжню повагу до європейських цінностей, зокрема — дотримання прав і свобод громадян, ліквідувати спалахи насильства і створити систему справедливого судочинства.

Ми не маємо права розслаблюватись. Пам’ятаймо, що в разі недотримання умов ЄС безвізовий режим можна легко втратити. Тому дбаймо про цивілізовані норми співжиття з нашими сусідами в Європі, про свою високу репутацію, про ціну здобутого українською нацією успіху.

Переконані, що Україна скине з себе вантаж багатовікового поневолення і стане по-справжньому європейською країною не тільки завдяки рішенням Брюсселя чи Страсбурга, а й унаслідок наполегливої внутрішньої роботи в усіх сферах життя.

Нехай буде щасливим і успішним перший крок, що відкриває для громадян України брами Європи».