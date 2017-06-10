У поїзді «Львів – Вроцлав» побільшало вагонів

Укрзалізниця збільшила кількість вагонів у міжнародному поїзді № 51/52 «Львів – Вроцлав»

ПАТ «Укрзалізниця» включило додатковий вагон до складу міжнародного поїзда № 51/52 «Львів – Вроцлав».у складі трьох вагонів поїзд вирушив зі Львова вчора, 9 червня, а також курсуватиме 11, 15 та 18 червня, а з Вроцлава – сьогодні, 10 червня, а також 12, 16 та 19 червня. В інші дні цей поїзд курсує в складі двох вагонів.

Зі Львова поїзд вирушає о 22:20 та прибував до 9 червня у Вроцлав о 09:07, а відтепер – о 09:54. Із Вроцлава поїзд відправляється о 18:20 та прибуває до Львова о 07:15.

Продаж квитків – у міжнародних касах.