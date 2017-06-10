У Львові знову буде «Тиждень італійського кіно» (програма)

Останніми роками багатий на традиції італійський кінематограф переживає черговий розквіт. Проте нові роботи складно пробиваються у міжнародний прокат і майже не доходять до українського глядача. «Тиждень італійського кіно» щорічно представляє в Україні найяскравіші кіноновинки із сонячної Італії. Фестиваль проходить за підтримки Італійського Інституту Культури та Посольства Італії в Украні. У 2017 році «Тиждень італійського кіно» відбудеться вcьоме.

У Львові фестиваль відбуватиметься в кінотеатрі «Кінопалац-Коперник» 22-28 червня

Програма тижня італійського кіно:

Море у вогні / Fuocoammare

Італія, Франція, 2016

Хронометраж: 108 хв.

Жанр: документальний

Режисер: Джанфранко Розі («Священна римська кільцева»)

Фільм про життя італійського острова Лампедуза.

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Акабадора / L’Accabadora

2016

Хронометраж: 97 хв.

Жанр: драма

Режисер: Енріко Пау

У ролях: Беррі Уорд, Донателла Фінокьяро

Мати Анетти передала їй у спадок непросту долю: як і її сардинські пращури, вона – акабадора, милосердна вбивця.

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Чи бувала на мiсяцi? / Sei mai stata sulla luna?

2015

Хронометраж: 119 хв.

Жанр: комедія

Режисер: Паоло Дженовезе («Ідеальні незнайомці»)

У ролях: Рауль Бова, Джулія Мікеліні, Серджо Рубіні

Гуйя – тридцятирічна незаміжня жінка, задоволена своїм життям: у неї цікава і різноманітна робота, що дозволяє подорожувати і розкішно жити у Мілані та Парижі.

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Як навiженi /La pazza gioia

Італія, Франція, 2016

Хронометраж: 118 хв.

Жанр: трагікомедія

Режисер: Паоло Вірдзі («Ціна людини»)

У ролях: Валерія Бруні-Тедескі («Моя краля», «Ціна людини»), Мікаела Рамаццотті, Валентина Карнелутті

Донателла і Беатріс мешкають у психіатричному закладі у Тоскані.

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