У Львові знову буде «Тиждень італійського кіно» (програма)

Останніми роками багатий на традиції італійський кінематограф переживає черговий розквіт. Проте нові роботи складно пробиваються у міжнародний прокат і майже не доходять до українського глядача. «Тиждень італійського кіно» щорічно представляє в Україні найяскравіші кіноновинки із сонячної Італії. Фестиваль проходить за підтримки Італійського Інституту Культури та Посольства Італії в Украні. У 2017 році «Тиждень італійського кіно» відбудеться вcьоме.
У Львові фестиваль відбуватиметься в кінотеатрі «Кінопалац-Коперник» 22-28 червня
Програма тижня італійського кіно:
Море у вогні / Fuocoammare
Італія, Франція, 2016
Хронометраж: 108 хв.
Жанр: документальний
Режисер: Джанфранко Розі («Священна римська кільцева»)
Фільм про життя італійського острова Лампедуза.
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Акабадора / L’Accabadora
2016
Хронометраж: 97 хв.
Жанр: драма
Режисер: Енріко Пау
У ролях: Беррі Уорд, Донателла Фінокьяро
Мати Анетти передала їй у спадок непросту долю: як і її сардинські пращури, вона – акабадора, милосердна вбивця.
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Чи бувала на мiсяцi? / Sei mai stata sulla luna?
2015
Хронометраж: 119 хв.
Жанр: комедія
Режисер: Паоло Дженовезе («Ідеальні незнайомці»)
У ролях: Рауль Бова, Джулія Мікеліні, Серджо Рубіні
Гуйя – тридцятирічна незаміжня жінка, задоволена своїм життям: у неї цікава і різноманітна робота, що дозволяє подорожувати і розкішно жити у Мілані та Парижі.
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Як навiженi /La pazza gioia
Італія, Франція, 2016
Хронометраж: 118 хв.
Жанр: трагікомедія
Режисер: Паоло Вірдзі («Ціна людини»)
У ролях: Валерія Бруні-Тедескі («Моя краля», «Ціна людини»), Мікаела Рамаццотті, Валентина Карнелутті
Донателла і Беатріс мешкають у психіатричному закладі у Тоскані.
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