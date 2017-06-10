У Львові пластунів навчать фінансової грамотності

14 червня у Львові відбудеться одноденний тренінг для старшого юнацтва та старшопластунів «Фінансова грамотність» від Володимира Мисака
- «На зустрічі ми розкриємо такі теми:
- Особиста фінансова стратегія
- Сила складних відсотків
- Формула прийняття раціонального рішення
- Інструменти управління та форми особистого капіталу
- Скільки насправді коштує пачка сигарет і як кожен може заробити Свій Перший Мільйон?» – зазначають організатори тренінгу.
Для того, щоб відвідати тренінг, потрібно заповнити обов’язкову форму. Тренінг відбудеться 14 червня (середа) о 19:30 у конференц-залі станиці Львів (вул. Шептицьких 16).
Вхід – 100 грн. (кошти передадуьт на благодійність).
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