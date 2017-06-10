У Львові пластунів навчать фінансової грамотності

14 червня у Львові відбудеться одноденний тренінг для старшого юнацтва та старшопластунів «Фінансова грамотність» від Володимира Мисака

«На зустрічі ми розкриємо такі теми:

Особиста фінансова стратегія

Сила складних відсотків

Формула прийняття раціонального рішення

Інструменти управління та форми особистого капіталу

Скільки насправді коштує пачка сигарет і як кожен може заробити Свій Перший Мільйон?» – зазначають організатори тренінгу.



Для того, щоб відвідати тренінг, потрібно заповнити обов’язкову форму. Тренінг відбудеться 14 червня (середа) о 19:30 у конференц-залі станиці Львів (вул. Шептицьких 16).

Вхід – 100 грн. (кошти передадуьт на благодійність).

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