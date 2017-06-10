У Львові не вивезено сміття з 395 сміттєвих майданчиків

Як повідомили в управлінні житлового господарства ЛМР, сьогодні на ранок сміття не вивезено з 395 контейнерних майданчиків житлового фонду. Це 32% загальної кількості.

У Залізничному районі не вивезено сміття з 32 майданчиків, у Сихівському – з 175, у Франківському – з 52, у Шевченківському – з 131, у Личаківському – з 5.

Сміття не вивезено із 2 контейнерних майданчиків закладів охорони здоров’я та 8 майданчиків закладів освіти.

Також не вивезено сміття із 10 контейнерних майданчиків підприємств (супермаркетів) та 4 майданчиків розміщених на ринках.

Повністю очищені від сміття контейнерні майданчики Галицького району.

Нагадаємо, загалом у Львові 1237 сміттєвих майданчиків житлового фонду.

Сьогодні у Львові температура повітря – 19-24º тепла.