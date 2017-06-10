У ЛНУ професорові Альфреду Форхелю вручили відзнаку «Медаль Івана Франка»

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За особливі заслуги перед Львівським національним університетом імені Івана Франка президент Вюрцбурзького університету Юліуса Максиміліана, професор Альфред Форхель удостоєний відзнаки «Медаль Івана Франка».

Вручення нагороди відбулося під час засідання Вченої ради університету вчора, 9 червня.

Окреслюючи вагомий внесок німецького вченого у розвиток університетської освіти і науки, Ректор ЛНУ ім. Івана Франка, професор Володимир Мельник зазначив, що упродовж трьох років співпраці між Львівським та Вюрцбурзьким університетами Альфред Форхель «продемонстрував взірець академічної солідарності, яка базується на розумінні освіти та науки як особливої індивідуальної та суспільної цінності».

«Мабуть, саме таке розуміння освіти та науки як каталізатора успішного суспільного розвитку і якнайширшої суспільної демократизації, а також як основи добробуту та стабільності, спонукало його як керівника і науковця, і як надзвичайно відкритої для співпраці людини запропонувати різнобічну інституційну академічну, фінансову і технічну допомогу нашим студентам, викладачам і дослідникам», – наголосив Володимир Мельник.

Завдяки ініціативі професора Альфреда Форхеля десятки студентів і аспірантів, викладачів і науковців мали змогу навчатися і проходити стажування у Вюрцбурзькому університеті. Окрім того, вчені Львівського університету проводили дослідження у високоякісних лабораторіях німецького вищого навчального закладу.

Вагомою, за словами Володимира Мельника, є і технічна допомога, яку надає Вюрцбурзький університет ЛНУ ім. Івана Франка.

Додамо, що важливим результатом співпраці між університетами також є активний розвиток Спільної міжнародної сертифікаційної програми з математики та комп’ютерних наук.

Президент Вюрцбурзького університету Альфред Форхель подякував членам Вченої ради, Ректорові Володимиру Мельнику та колективу університету за нагороду.

«Обидва наші університети є важливими частинами європейського культурного простору, обидва мають довгу традицію. Я відчуваю необхідність і певне зобов’язання сприяти налагодженню тісних взаємовідносин між нашими університетами. Співпраця, яку ми започаткували й активно розвиваємо є хорошим прикладом по-справжньому плідної взаємодії між освітніми і науковими установами, яка дає вагомі результати», – висловив переконання Альфред Форхель, додавши, що у майбутньому Вюрцбурзький університет очікує на поглиблення співпраці з львівськими колегами.

Відзнаку ЛНУ «Медаль Івана Франка» засновано торік. Її першим лауреатом став Герой України, ректор університету (1990-2007, 2010-2013 рр.), професор Іван Вакарчук.