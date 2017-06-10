У Брюховичах водій автомобіля збив мотоцикліста і втік з місця події

27-річного місцевого мешканця з переломами госпіталізовано

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 9 червня, о 19.30 на автодорозі Львів – Брюховичі по вулиці Народній у селищі Брюховичі.

Невідомий водій невстановленого автомобіля зіткнувся з мотоциклом «Хонда» під керуванням 27-річного місцевого мешканця та зник з місця події.

Унаслідок автопригоди мотоцикліста госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом «закритий перелом обох кісток нижньої третини із зміщенням».

Правоохоронці встановлюють особу другого учасника ДТП, а також місце перебування транспортного засобу, з’ясовують усі обставини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

У відділі комунікації поліції Львівської області просять: якщо ви стали свідком цієї автопригоди або вам відомі подробиці ДТП, зателефонуйте на оперативний номер 102 чи повідомте у найближчий відділ поліції.