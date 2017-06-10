Патрульні затримали ймовірних крадіїв кабелю (фото)

Один із них перебував в розшуку

Як повідомляє Патрульна поліція Львова, вчора близько 17 години патрульні отримали виклик на вулицю Миколайчука: «Невідомі викрадають кабель». Інспектори вже через дві хвилини були на місці інциденту і зустріли заявника. Той розповів, що працює в інтернет-компанії та приїхав сюди тому, що спрацювала сигналізація. Коли піднявся на дах, то побачив двох осіб на місці крадіжки й зачинив їх на даху. Разом з чоловіком патрульні піднялися на місце інциденту і виявили там жінку та чоловіка.

«Ці особи пояснили нам, що засмагають, однак заявник запевнив, що бачив як саме вони скидали з даху кабелі. Також чоловік розповів про якогось невідомого, який о 13 годині ходив по даху і, за його словами, мабуть, саме він і вчинив крадіжку. Натомість заявник розповів, що сигналізація спрацювала о 16 годині», – розповів інспектор патрульної поліції Львова.

Патрульні перевірили дані осіб із даху. З’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку за крадіжку, а також за переховування від суду. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні забезпечили охорону місця події.