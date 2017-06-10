На початок дії безвізу на кордонах працюватиме керівний склад Львівської митниці

«З метою належного митного контролю, забезпечення ефективного, швидкого та комфортного пропуску громадян на час початку дії безвізового режиму з країнами ЄС у всіх пунктах пропуску через державний кордон, розташованих у зоні діяльності Львівської митниці ДФС, працюватиме керівний склад Львівської митниці ДФС», – інформує ДФС у Львівській області.

Для зручності громадян, які перетинатимуть кордон, – контактні телефони Львівської митниці ДФС:

«Гаряча лінія» Львівської митниці ДФС (032) 258-99-69

Оперативний черговий (032) 297-18-34

Митні пости:

«Львів-аеропорт» – (032) 229-82-88

«Мостиська» – (03234) 2-09-06

«Смільниця» – (0238) 256-76

«Краковець» – (032) 297-46-56

«Рава-Руська» – (032) 298-62-63

«Грушів» – (038) 272-47-66

«Угринів» – (038) 272-47-68.