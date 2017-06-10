Молодь запрошують долучитися до семінару «Школа відповідальності» (програма)

«Українська молодь Христові» запрошує стати учасником «Школи відповідальності» – щорічного семінару для молоді, що відбуватиметься 14-16 червня 2017 року. Про це інформує сайт «Духовна велич Львова».

«Хлопець і дівчина, будуючи стосунки між собою, прагнуть щоб їхній зв’язок був на все життя. Але переважній більшості це не вдається. Аби збудувати міцні стосунки необхідно знати, як саме їх будувати. На що треба одразу звернути увагу? Наскільки відповідально й свідомо ми ставимося до стосунків?

Про це та багато іншого ми дізнаємось на школі відповідальності», – зазначають організатори.

Програма:

День 1. середа 14 червня 2017 р. 18.30.

«Любов та дружба»

Чи існує дружба між хлопцем і дівчиною?

Як збудувати гарні відносини, не втративши дружби,

які ці стосунки в нашому сьогоденні?

У кожного в житті є хтось, хто ніколи тебе не відпустить, і хтось, кого ніколи не відпустиш.

Доповідач – о. Петро Верхоляк

День 2. четвер 15 червня 2017 р.18.30.

«Поспішай кохати»

Як збудувати справні стосунки, міцний фундамент для подружнього життя?

Як розпізнати чи це справжнє кохання?

Доповідач – о. Юстин Бойко

День 3. п’ятниця 16 червня 2017 р. 18.30.

«Зранене серце – чи здатне воно полюбити?»

Зранене серце – як його вилікувати?

Дата та час проведення: 14-16 червня 2017 р. о 18.30.

Місце проведення: Нижня частина Митрополичих садів, територія комплексу Собору св. Юрія.

Благодійна пожертва – 20 грн. (в цю пожертву входить внесок на відновлення митрополичих садів)

Організатор ЛМГО «Українська молодь – Христові», за сприянням БО «Фундація Духовного Відродження».