Львівський держуніверситет безпеки життєдіяльності випустив молодих фахівців

У Львові відбувся ритуал випуску молодих фахівців Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Майже двохсот випускників, які отримали свої дипломи, та їхніх батьків з нагоди цього свята вітали працівники університету, представники територіальних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій, Академії сухопутних військ, військових частин Збройних сил та Національної гвардії України, управлінь різних державних структур. Від громади міста Львова випускників привітала Наталія Бунда, в.о. заступника міського голови з питань розвитку.

«Дозвольте привітати вас з цим знаменним святом. Ви свідомо обрали не легкий шлях. Ви свідомо тепер несете відповідальність не лише за свою безпеку, здоров’я та життя, а часто за життя та здоров’я інших. Хай вам Бог дарує здоров’я, здійснення ваших мрій та задумів, хай ваше життя буде легким та уквітчаним, а люди завжди вдячні за ті мужні вчинки, які ви будете робити. Робити добро – це не легка справа, а ви обрали життєвий шлях робити його професійно, допомагати людям. Та дивлячись у ваші світлі, цілеспрямовані та світлі очі, я переконана, що попереду в нашої країни з такою сильною, мужньою, хороброю нацією – світле, неповторне, високорозвинене майбутнє. Хай нам усім допомагає Бог і разом з вами спільними зусиллями ми творимо нашу країну», – зазначила у вітальному слові до випускників Наталія Бунда.

Зокрема, урочистості для випускників розпочались зі святкової Літургії в церкві Покрови Пресвятої Богородиці, що на території університету, і опісля випускники поклали квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля. Відтак, на території навчально-спортивного комплексу відбулось оголошення Наказу Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій про присвоєння випускникам спеціальних звань – «лейтенант служби цивільного захисту» та вручення дипломів випускникам.

Опісля на території навчально-спортивного комплексу університету відбулась концертно-привітальна частина за участю мистецьких колективів художньої самодіяльності та ритуал прощання з прапором. Завершились урочистості проходженням урочистим маршем випускників та особового складу вишу.

Довідка. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) – навчальний заклад України, який здійснює підготовку фахівців, що працюють в галузі безпеки людини. ЛДУ БЖД – єдиний навчальний заклад України, який є членом European Fire Service College’s Association (EFSCA).

У складі університету діє Вінницьке вище професійне училище, а також Ліцей цивільного захисту (м. Вінниця).