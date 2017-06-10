Із підірваного в Буську банкомата викрали 187 тисяч гривень – правоохоронці

На місці події працюють слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки

У відділі комунікації поліції Львівської області повідомили подробиці нічного інциденту в Буську. Там, нагадаємо, вночі невідомі підірвали й обікрали банкомат.

Як з’ясували правоохоронці, невідомі особи підірвали банкомат, який був вмонтований біля входу у лікарню, о 3.20. З банкомата викрали касети з грошима – 187 тисяч гривень. Вибухом пошкоджено вхідні двері та коридор Буської центральної лікарні, ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних до цього осіб. За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – від трьох до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває розслідування.