Вірян запрошують на традиційну прощу до Страдча

26 червня 2017 року у селі Страдч відбудеться традиційна Всеукраїнська проща, присвячена пам’яті страдецьких блаженних, Дню Мирянина та 125-тій річниці від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

Про це повідомляє релігійний інтернет-ресурс “Духовна велич Львова”.

Розпорядок прощі:

8:30 год. – Збір прочан у с.Ямельна на місці мученицької смерті блаженних о.Миколи Конрада і дяка Володимира Прийми.

9:00 – Молебень до блаженних

10:00 – Піша хода до площі біля Страдецької гори

11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія.

Присяга «відречення від алкоголю».

Молитва на освячення всякої речі.

Похід до храму та молитва до блаженних.

Хресна дорога.