Вірян запрошують на традиційну прощу до Страдча

26 червня 2017 року у селі Страдч відбудеться традиційна Всеукраїнська проща, присвячена пам’яті страдецьких блаженних, Дню Мирянина та 125-тій річниці від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.
Про це повідомляє релігійний інтернет-ресурс “Духовна велич Львова”.
Розпорядок прощі:
8:30 год. – Збір прочан у с.Ямельна на місці мученицької смерті блаженних о.Миколи Конрада і дяка Володимира Прийми.
9:00 – Молебень до блаженних
10:00 – Піша хода до площі біля Страдецької гори
11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія.
Присяга «відречення від алкоголю».
Молитва на освячення всякої речі.
Похід до храму та молитва до блаженних.
Хресна дорога.