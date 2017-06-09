У Жовкві відкрили пам’ятник загиблим у Грибовичах рятувальникам (ФОТО)

Сьогодні, 9 червня, у м. Жовква відкрили пам’ятник рятувальникам, які торік загинули під час пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі

Аби вшанувати пам’ять загиблих – Юрія Рудого, Андрія Вненкевича та Богдана Юнка, – зібралися рідні та колеги загиблих героїв, колектив рятувальників Львівщини та усі небайдужі. Віддати шану загиблим прийшли представники обласної та місцевої влади, містяни, рідні рятувальників. Зокрема, до участі в церемонії запросили заступника голови Львівської обласної ради Володимира Гірняка, начальника Головного управління ДСНС України у Львівській області Сергія Дмитровського, голову Жовківської районної державної адміністрації Надію Щур і голову Жовківської районної ради Романа Горбаня.

Меморіал відкрили на території 17 державної пожежно-рятувальної частини у м. Жовква на вул. Львівській, 13.

Під час церемонії відкриття отець Володимир освятив пам’ятний знак. На знак вшанування пам’яті загиблих рятувальників у супроводі оркестру «Почесна варта» відбулося покладання квітів до стели.

Сергій Дмитровський висловив співчуття рідним і близьким загиблих героїв. «Бути рятувальником – означає кожен день ризикувати власним життям. І навіть попри те, що ми чітко усвідомлюємо всю небезпеку і ризик, які пов’язані з нашою роботою, дуже важко втрачати своїх колег», зазначив рятувальник. – «Важко дивитися на горе втрати родин. Ніхто і ніщо не замінить їм найдорожчих синів, чоловіків, батьків. І наш обов’язок – не забувати про загиблих товаришів».

«Протягом року як облрада, так і ЛОДА намагалися підтримувати родини цих героїв. Цього, звичайно недостатньо, але будемо робити все можливе. Цим людям, рідним та близьким загиблих, з будь-яких питань двері обласної влади відчинені. Вони герої. Дружини можуть поправу гордитися своїми чоловіками, батьки – своїми дітьми, а діти – своїми батьками. Хай земля їм буде пухом», – зазначив Володимир Гірняк.

Нагадаємо, 28 травня 2016 року сталася пожежа на звалищі побутових відходів у селі Грибовичі на Львівщині. Рятувальники кілька днів гасили вогонь, але 30 травня стався зсув ґрунту, і четверо людей – рятувальники ДСНС Андрій Вненкевич, Юрій Рудий, Богдан Юнко і комунальник Олександр Бутін (його тіла так і не знайшли) – опинилися під завалами сміття. Під завалами, на глибині близько шести метрів, знайшли тіла трьох рятувальників. Пошук зниклого комунальника зупинили через загрозу ще одного обвалу. За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою було відкрито кримінальне провадження.

Львівська обласна рада під час сесійного засідання 30 травня виділила 100 тис гривень на оздоровлення дітей рятувальників, які загинули торік під час трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. П’ятьом дітям нададуть по 20 тис. грн. одноразової адресної допомоги на оздоровлення.