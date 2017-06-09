У Львові презентують книгу «Історії УГКЦ за 90 хвилин»

У четвер, 15 червня, о 19.00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться презентація книги Анатолія «Історії УГКЦ за 90 хвилин».

Як інформує velychlviv.com, книжка написана в стилі «просто про складне» – для того, щоб той, хто мало знайомий з історичним шляхом Української греко-католицької церкви, зміг охопити цілісну картину перебігу подій за досить короткий час.

Книга містить уривки історичних документів, схеми та карти, які покликані допомогти читачеві «відчути» і «побачити» непросту і захопливу історію УГКЦ.