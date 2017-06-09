У Львові цілу ніч читатимуть лекції з енергетики

У ніч з 10 на 11 червня в Ратуші проходитиме нон-стоп з лекцій «Ніч енергетики», що стане львівським початком молодіжного проекту «UkrenergoLaboratories» – першого в Україні інкубатора ідей в енергетиці за ініціативи ДП «НЕК» Укренерго». Лекції читатимуть з 21.00 до 06.00.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

«Ми проводимо проект «Ukrenergo Laboratories» для того, щоб відібрати активну і талановиту молодь, яка стане тим живим струменем, який зможе оживити і допомагати розвивати сучасну електроенергетику в Україні. Вже через добу, 10 червня, о 21.30 ми починаємо найбільший нічний нон-стоп з лекцій у Львові. У цій події беруть участь понад 200 учасників і це буде відбуватися у нічний час у залі засідань міської ради. Це, мабуть, перший такий захід, який відбувається вночі у сесійній залі міської ради.

Оскільки в Україні вступає в силу безвіз, то о 00.00 год., коли розпочнеться безвізовий режим, ми хочемо показати, що в цей момент для молоді всі кордони стають відкритими: у державні підприємства, у знання, у інші країни. І ми запустимо у повітря рівно стільки повітряних кульок зі світлодіодами, скільки учасників братиме участь у цьому заході.

У нас буде 19 спікерів, які розповідатимуть про сучасний стан електроенергетики в Україні та її перспективи; про енергетичну дипломатію; про те, як місто допомагає молоді, як Львівська міська рада робить місто Лева відкритим і комфортним. Також будуть експерти, один з яких побудував сонячну електростанцію на даху свого будинку і продає електричну енергію, про що він розповідатиме учасникам. Буде експерт, який будує великі промислові електростанції і вітроелектростанції, який розкаже як він зміг стати успішним бізнесменом у сфері енергетики. Кожен може знайти в енергетиці своє місце як для роботи, так і для подальшої кар’єри. Я хочу сказати, що «Ніч енергетики» – це лише перша частина проекту, адже після «Ночі енергетики» у Львові ми відберемо 14 кращих студентів, які знімуть своє відео, заповнять анкету і потім стануть учасниками великої команди, яка буде розробляти проекти для Укренерго, і найкращі з них зможуть отримати робочі місця, стипендію та багато цінних подарунків», – розповідає координатор проекту «UkrenergoLaboratories» Станіслав Ігнатьєв.

«По-перше, весь креатив приходить до молоді саме вночі: усі дипломні, курсові роботи, дедлайни ми виконуємо серед ночі і завжди поспіхом щось завершуємо. Але розум молодої людини найбільш активний теж у нічний час, тому що нічого не відволікає: ні навчання, ні робота, ні домашні справи. Саме вночі можна повністю сфокусуватися на заході, на лекціях. Більш того, ми додаємо інтерактиву, адже будемо задіювати площу Ринок і навіть трошки нічне небо Львова», – зазначила піар-менеджер проекту «Ukrenergo Laboratories» Елліна Мединська.

«Будь-які знання мають бути атрактивними, це залежить від того, яким чином вам їх подають, у яких умовах. Власне в ночі все є атрактивним. Я скажу, чому для Львова це важливо: зараз з частиною колег, які будуть завтра вночі презентувати і мати виступи, ми працюємо над програмою електромобільності, щоб максимально поширювати електромобілі у Львові і не використовувати класичний бензин. Насправді ця програма дає глибше попрацювати, залучити експертів, включити фахівців, щоб ці речі, які обговорюються, ставали інституційними. Можливо, думки, які завтра будуть вислухані, зможуть лягти в основу документа, який ми плануємо прийняти сесією міської ради ще цього року», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.