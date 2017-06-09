«Тустань» запрошує на відкриття нової виставки музею

Відкриття виставки відбудеться 18 червня 2017 року о 12:00 у музеї Тустані (с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл.)

Цією виставкою заповідник «Тустань» має на меті доступно донести відвідувачам свої знання про середньовічну наскельну фортецю Тустань.

Нова виставка відрізняється від старої принципом подачі інформації та підходом до презентації експонатів – тут не буде традиційних вітрин, знахідки монтуватимуть у товщі навісних стін.

Нова виставка – це також намагання доступно розкрити масштаби фортеці Тустань, її функцій, архітектурної унікальності, військової справи, побуту. Зростає кількість мультимедійних засобів і макетів.

Андрій Котлярчук, директор заповідника «Тустань», розповів про нову виставку музею: «Виставка, яку відкриваємо, – тимчасова, адже заповідник планує будівництво власного приміщення музею. Проте вимоги часу вимагали невідкладного оновлення експозиції. Найбільша проблема старої експозиції – частина важливих тем тут не розкривалися. Щодо археологічних знахідок, то в новій виставці їх не стане більше, проте зростає їхня роль та інформативність. Якщо раніше в музеї експонували великий масив однотипних малоінформативних артефактів, то в новій виставці кожен предмет розповідатиме історію. З’являться в Музеї оригінали та копії найцікавіших знахідок та документів, які раніше не експонували».

Координатор виставки: Наталія Дзюбенко

Куратори: Роман Стрехалюк, Василь Рожко, Андрій Котлярчук

Тексти: Євгенія Нестерович

Візуальний стиль та дизайн: Андрій Бєляєв.