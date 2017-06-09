Стартує ІІІ Львівський фестиваль гуманної педагогіки «Як любити дітей»

Упродовж 9-11 червня у Львові відбудеться Третій Львівський фестиваль гуманної педагогіки «Як любити дітей».

Серед організаторів заходу – департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Інститут гуманітарних і соціальних наук та Інститут права і психології Національного університету «Львівська політехніка».

Фестиваль ставить за мету:

осмислення любові як педагогічної категорії;

прийняття сучасного освітнього процесу у просторі духовного гуманізму;

ознайомлення з досвідом діяльності кращих педагогів України;

пошук педагогічних методів та прийомів піднесеної любові до дитини;

налагодження співпраці між батьками та педагогами як духовної взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу;

пошук однодумців для створення і реалізації спільних проектів;

підвищення рівня педагогічної спроможності суспільства;

згуртування педагогічної та громадської спільнот України.

До участі у фестивалі запрошують керівників та педагогів усіх категорій дошкільних і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, практичних психологів, працівників закладів позашкільної освіти, викладачів вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної освіти, студентів педагогічних та психологічних факультетів вишів, працівників культури, батьків та всіх, кого хвилює стан і майбутнє нашої країни.

Відкриття фестивалю відбудеться завтра, 10 червня, в актовій залі І навчального корпусу Національного університету «Львівська політехніка» (вул. Карпінського, 2/4). Початок о 9:00.

З програмою Третього Львівського фестивалю гуманної педагогіки «Як любити дітей» можна ознайомитися ТУТ.