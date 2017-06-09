Сьогодні у Львові вшановують пам’ять Олега Ольжича

Сьогодні, 9 червня, у Львові відбудеться вшанування пам’яті видатного українського поета, політичного діяча, археолога Олега Ольжича.

Зокрема, о 13:30 заплановано покладання квітів до меморіальної дошки О.Ольжича (вул. Личаківська, 26).

Серед учасників – представники патріотичних громадських організацій. Долучитися також можуть усі охочі.

Олег Ольжич (справжнє ім’я – Олег Олександрович Кандиба), (8 (21) липня 1907, Житомир – 10 червня 1944, концтабір Заксенгаузен) – український поет, політичний діяч, археолог. Син відомого українського поета Олександра Олеся.

Очолював культурно-освітню референтуру Проводу Українських Націоналістів (1937) і Революційний Трибунал ОУН (1939-1941). Заступник голови ПУН і голова ПУН на українських землях (з 05.1942), голова ПУН ОУН (01.1944-10.06.1944).