Синоптики прогнозують грозу та град у Львові завтра по обіді

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові завтра, 10 червня, вночі та вранці туман видимістю 200-500 м, у другій половині дня – короткочасний дощ, гроза, град. Температура повітря вночі – 9-11° тепла, вдень – 22-24° тепла.

У неділю, 11 червня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі – 10-15° тепла, вдень – 21-26° тепла.

У понеділок, 12 червня, істотних опадів не очікують. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі – 8-13° тепла, вдень 23-28° тепла.