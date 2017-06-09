Розпочато прийом заявок на здобуття премії імені Максима Рильського

Держкомтелерадіо розпочав прийом заявок для участі в конкурсі на здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського. Про це інформує прес-служба Держкомтелерадіо.

Премію присуджують письменникам і поетам за переклад українською творів видатних зарубіжних авторів, а також за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу.

На здобуття премії висувають нові оригінальні твори, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше, ніж за півроку до їх висунення на здобуття премії. Пропозиції щодо претендентів на здобуття премії імені М. Рильського можуть вносити творчі спілки, національно-культурні та національно-просвітницькі товариства, видавництва і видавничі організації, редакції періодичних видань, вчені ради вищих навчальних закладів, наукові установи, асоціації тощо.

Для участі у конкурсі на здобуття премії до 1 листопада необхідно подати такі документи: клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора у паперовій та електронній формі; три примірники твору у друкованому вигляді; розширена анотація на твір у паперовій та електронній формі; копії відгуків у засобах масової інформації, рецензії (за наявності); копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Заявку з приміткою «На здобуття щорічної премії Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського» слід надсилати до Держкомтелерадіо за адресою: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2, контактний телефон: 278-87-56, e-mail: biba@comin.gov.ua, sector@comin.gov.ua.

Довідка. Премія імені Максима Рильського заснована 2013 року та присуджується Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій та рекомендацій Комітету (тимчасового дорадчого органу) до дня народження Максима Рильського – 19 березня. Розмір премії становить 10 тис. гривень, її виплачують за кошти з державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо на відповідну мету. Звання лауреата премії присвоюють винятково одному номінантові. Одна особа не може стати лауреатом премії двічі. Премія не присуджується посмертно. Серед лауреатів премії – перекладачі Роман Гамада за книги перекладів з перської мови «Захоплюючі розповіді» Алі Сафі та «Бахтіяр-наме», Максим Стріха за переклад з італійської поеми Данте Аліг’єрі «Божественна комедія. Пекло», Іван Рябчій за переклад з французької мови книжки «Двоє добродіїв із Брюсселя» Еріка-Емманюеля Шмітта, Василь Степаненко за переклад з грецької мови поеми Віцендзоса Корнароса «Еротокрит».