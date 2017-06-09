Патрульні знайшли викрадений у маршрутці планшет у квартирі тещі водія

Сьогодні до патрульних 2 батальйону звернувся громадянин. Він повідомив, що 5 червня 2017 року, орієнтовно о 20:30, у нього в маршрутці викрали сумку в якій був планшет, флешка, гроші та документи. Про це інформує Патрульна поліція Львова.

За словами заявника, саме сьогодні планшет з’явився у мережі в районі вулиці Наукової. Було висвітлено активація Wi-Fi і користувача. Патрульні прибувши за орієнтовною адресою перебування ґаджета, знайшли місце, де найкращий зв’язок згаданого користувача інтернету. Розпитали сусідів, де мешкає особа з таким прізвищем, яким названо Wi-Fi. У квартирі нікого не було.

Тоді інспектори зателефонували на транспортне підприємство раніше згаданої маршрутки і з’ясували, що там працює водій із таким прізвищем. Разом з оперативним працівником Залізничного відділу поліції патрульні вирушили на підприємство і виявили там водія. Він заперечив будь-яку причетність до згаданого інциденту, і запевнив, що нічого не знає про планшет. Коли його запитали про адресу на вулиці Науковій, він зазначив, що там мешкає його теща. 55-річного водія доставили у відділ поліції для з’ясування обставин, а згодом зі слідчими вирушили на вулицю Наукову і в квартирі таки виявили планшет. Чоловіка передали слідчим.