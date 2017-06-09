Правоохоронці просять львів’ян не перекривати дороги через невивезене сміття

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, сьогодні вночі, 9 червня, було зафіксовано випадки перекриття проїжджих частин на трьох вулицях у Львові – Городоцькій, Володимира Великого та перехресті Наукової – Тролейбусної. В усіх випадках на місця подій виїжджали працівники поліції.

За інформацією Львівської міської ради, понад третина майданчиків міста переповнені й у багатьох місцях перевізники не вивозять сміття вже понад місяць. Однак керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області закликає мешканців Львова не вчиняти протиправних дій, не вдаватись до перекриття доріг, не висипати сміття на проїжджі частини та не створювати інших незручностей учасникам дорожнього руху у зв’язку з цією ситуацією.