На Львівщині ТзОВ самовільно засіяло понад 300 га землі

Триває досудове розслідування



Самовільне захоплення земельних ділянок площею у 320,12 гектарів викрили працівники Управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції України. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Жидачівському районі Львівської області працівники товариства з обмеженою відповідальністю посіяли сільськогосподарські культури на самовільно захоплених площах. Правоохоронці з’ясували, що договори оренди на користування землею із вказаним товариством та будь-якими іншими фізичними або юридичними особами не укладались.

Відповідно до баз даних, вказані землі відносяться до державної власності та є землями запасу місцевої сільської ради (не витребувані земельні паї). На даний час залучені спеціалісти для проведення розрахунку вартості самовільно захоплених земельних ділянок та встановлення суми завданих збитків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від двохсот до трьохсот мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.