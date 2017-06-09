На Львівщині під час конфлікту в барі пенсіонер поранив ножем опонента

Потерпілого госпіталізували в лікарню

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської облас

У Миколаївське відділення поліції 7 червня з заявою про скоєння злочину звернувся 56-річний мешканець Трускавця. Чоловік повідомив, що близько 20.00 він був у барі в одному з сіл району. Там у нього виник конфлікт з іншим відвідувачем, котрий гострим предметом наніс йому рану в області шиї. З діагнозом «обширна поперечна різана рана шиї» заявника було госпіталізовано у хірургічне відділення Миколаївської лікарні.

Як встановили правоохоронці, поранення потерпілому наніс 67-річний пенсіонер, мешканець міста Миколаїв. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або громадські роботи або виправні роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.