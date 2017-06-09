На Львівщині 25-річний чоловік вирощував коноплі

Працівники Новороздільського відділення поліції в рамках профілактичних заходів щодо попередження та виявлення правопорушень у сфері культивування нарковмісних рослин під умовною назвою «Мак» 8 червня провели санкціонований обшук господарства 25-річного мешканця одного з сіл Миколаївського району. В одній із кімнат його будинку правоохоронці виявили паперовий згорток, в якому були зерна рослинного походження коричневого кольору, а на подвір’ї та присадибній ділянці – 83 саджанці, зовні схожі на рослини коноплі.

Рослини та зерна правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 (посів та вирощування снотворного маку та конопель) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.