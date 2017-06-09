Львів’янам пропонують написати історію свого будинку

Управління охорони історичної спадщини Львівської міської ради розпочало збір історій про життя у львівських будинках, які опублікують на сайті міської ради й у окремій книзі.

Про старт проекту розповіла начальниця управління Лілія Онищенко під час «Майстерні міста – 2017».

За словами ініціаторів проекту, історія кожного будинку пов’язана з людьми, які його проектували, будували та жили в ньому.

«Історія складається з маленьких оповідань-спогадів, які живуть у пам’яті його нинішніх мешканців. Кожен пам’ятає якусь цікаву історію, що сталася в його будинку. А сьогодення вже завтра буде історією. Ми чекаємо, що старші мешканці розкажуть нам свої цікаві історії пов’язані з тим чи іншим будинком. Або ж молодь може записати їх і надіслати нам», – розповіла Лілія Онищенко.

Ці історії зберуть та опублікують на сторінці управління та на інтерактивній карті міста. Усі, хто може розказати чи переказати історії, пов’язані з конкретними будинками або міськими дільницями, можуть принести особисто написаний спогад або прийти в майстерню міста, де розказану історію запишуть волонтери. Захід триватиме впродовж всієї майстерні, до 18 червня, і надалі буде продовжуватись в управлінні охорони історичного середовища.