Гарнізонний храм просить допомогти відновити фрески

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (1610-1630 рр.) тривають реставраційні роботи у святилищі храму, під час яких фахівці відновлюють фрески початку XVIII століття

Настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степан Сус просить небайдужих допомогти відновити фрески гарнізонного храму, які демонструють найвищий артистичний рівень мистецтва періоду бароко на Україні. Про це отець Степан Сус написав на своїй facebook-сторінці.

Реставраційні роботи виконують за кошти парафіян Гарнізонного храму, окремих жертводавців, Міністерства культури та національної спадщини республіки Польща під керівництвом професора Краківської академії мистецтв ім. Я. Матейка – Павла Болінського. Щодня над порятунком фресок працюють науковці з України та Польщі.

Перший етап реставраційних робіт (консервація та реставрація стінопису, 325 м2) планують завершити орієнтовно у жовтні 2017 року. Наступний етап реставраційних робіт у Гарнізонному храмі розпочнеться у 2018 році та, залежно від пошуку фінансів, триватиме до 2022 рр. Реставратори укріпляють малярство та тиньки, що осипаються, розчищають поверхні стінопису, знімають перемалювання, відсолення, укріпляють розшаровані тиньки та доповнюють втрати тиньків. Одним із етапів передбачено проведення естетичної реставрації, що полягає у доповненні втрат фарбового шару.

За цей час вдалося дізнатися багато цікавих речей з історії будівлі, а саме те, що двічі були замальовані оригінальні розписи, зроблені Франциском та Севастяном Екштайнами у 1740-х рр.

Гарнізонний храм відомий у Львові ще як костел оо. Єзуїтів, пам’ятка архітектури 1610-1630 рр., побудований архітектором Джакомо Бріано. В радянський час і частково вже у період незалежності України використовувався як книгосховище Львівської національної бібліотеки імені В. Стефаника НАН України. Враховуючи те, що понад 60 років храм не використовувався за призначенням, цінні розписи (фрески) були понищені.

Цікавим фактом є також те, що у Гарнізонний храм у XX столітті двічі потрапляли снаряди під час різних боїв, які пробивали склепіння, але не розривалися. Вперше це відбулось у 1919 році, про що є надпис у лівій частині склепіння храму (можна помітити легеньке пунктування місця потрапляння снаряду), другий раз під час ІІ Світової війни (знак залишився над святилищем храму).

Спільнота віруючих Гарнізонного храму разом із військовими капеланами старається активно підтримувати різні соціальні проекти, а це допомога дітям-сиротам, ув’язненим, одиноким людям, учасникам АТО та членам їх сімей. Значно важче є знайти кошти чи меценатів для реставрації цінних фресок, збереження історичних цінностей.

«Віримо у те, що спільними зусиллями та з Божою поміччю нам вдасться врятувати розписи Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у місті Львові», – зазначає отець Степан Сус.