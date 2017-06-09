Для понад 10 тисяч боржників автоматично не призначать субсидії

Відповідно до внесених змін у призначенні субсидій, підставою автоматичного непризначення субсидії є протермінована заборгованість оплати за житлово-комунальні послуги понад два місяці. Мешканцям потрібно або сплатити борг, або укласти договір про його реструктуризацію, і лише тоді за їхнім зверненням буде призначено субсидію.

«Надавачі послуг подали нам більше ніж 10 тисяч боржників, котрі мають заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг понад два місяці. Адже у зв’язку із внесенням цих змін автоматичне призначення субсидій на наступний період з 1 травня не відбувається для тих домогосподарств, котрі мають заборгованість понад 2 місяці. Усіх таких боржників відділи соціального захисту інформують про те, що їм необхідно сплатити борг. З часу одержання таких листів-попереджень боржники мають 2 місяці, щоб сплатити цю заборгованість або ж укласти з підприємствами-надавачами послуг договори про реструктуризацію боргу протягом 2 місяців з часу одержання. Якщо вони виконають ці умови, субсидія буде призначена з 1 травня. Якщо ж упродовж двох місяців вони цього не виконають, то субсидія буде призначена з того часу, коли вони або погасять борг, або укладуть договір про реструктуризацію боргу і звернуться до нас», – розповіла начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Наталія Демкович.

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