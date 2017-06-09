Дітям провели пізнавальну екскурсію Навчально-спортивною базою літніх видів спорту

9 червня, в рамках проекту #OlympicLab за сприяння Служби у справах дітей ЛОДА та НСБ ЛВС МО України, відділення НОК України у Львівській області провело пізнавальну екскурсію по Навчально-спортивній базі літніх видів спорту для дітей з малозабезпечених сімей міста Львова та Пустомитівського району.

Як зазначив голова відділення НОК України у Львівській області Юрій Турянський, такі заходи поширюють олімпійські ідеали та принципи, залучають молодь до олімпійського руху та пропагують здоровий спосіб життя.

Екскурсоводом від бази виступив старший лейтенант, майстер спорту міжнародного класу з сучасного п’ятиборства Байталюк Сергій. Також, діти взяли участь у майстер-класі зі стрільби з лука від члена національної збірної команди України, багаторазового чемпіона та призера чемпіонатів та Кубків України Мокрицького Ярослава.

Плавання, стрільба з лука, кульова стрільба, кінний спорт, бокс та велоспорт – сьогодні діти ознайомилися з усіма цими видами спорту. Крім того, школярі встигли відвідати чемпіонат України з велоспорту. Під кінець заходу діти отримали подарунки від НОК України