До держбюджету надійшло півтора мільйона гривень за послуги, надані фахівцями Держгеокадастру Львівщини

Про це інформує Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Від початку 2017 року фахівці головного управління Держгеокадастру у Львівській області надали більше 100,3 тис. адмінпослуг громадянам та юридичним особам. На безоплатній основі громадяни отримали 83,5 тис. послуг. Ще понад 16 тисяч послуг фахівці землевпорядної служби Львівщини надали на платній основі. За ці послуги нарахована плата у сумі 1,5 млн гривень. Кошти спрямовано до загального фонду державного бюджету.

Найчастіше громадяни звертались щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Працівники Держгеокадастру Львівської області опрацювали 13,7 тис. таких запитів, що становить 81% від загальної кількості платних адмінпослуг.

Серед безоплатних адмінпослуг на Львівщині найбільш поширені запити щодо державної реєстрації земельної ділянки (31896), про видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі (16378). Також безоплатно надано 9135 довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та їх форму власності та висновків про погодження документації із землеустрою.

Довідково. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитись з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.