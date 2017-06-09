Департамент екології Львівської ОДА шукає фахівця

Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади.

Зокрема, в департаменті потребують:

– провідного спеціаліста відділу регулювання використання водних ресурсів та надр управління регулювання природокористування департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації на час навчання основного працівника.

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бакалавра; вільне володіння державною мовою.

Для участі у конкурсі слід подати такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» та згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи на конкурс слід подати до 18.00 21 червня 2017 р. за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Докладно з умовами проведення конкурсу можна ознайомитися за посиланням.