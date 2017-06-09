Делегація зі Львова долучиться до відзначення Свята української національної пам’яті в Перемишлі

У неділю, 11 червня, у місті Перемишль, Польща, відбудеться традиційне щорічне Свято української національної пам’яті.

Заходи розпочнуться молитвою у Кафедральному собору УГКЦ св. Івана Хрестителя у Перемишлі. Опісля учасники пройдуть пішою ходою на цвинтар у селі Пикуличі.

Свято пов’язане із вшануванням пам’яті інтернованих вояків і старшин Армії Української Народної Республіки та полонених вояків Української Галицької Армії, які через жахливі побутові умов та епідемію тифу у 1918-1919 роках померли у таборі біля села Пикуличі (сьогодні – територія міста Перемишль), де й поховані на Українському воєнному цвинтарі. На сьогодні в групових могилах поховано орієнтовно 2000 полонених та інтернованих вояків і старшин УГА, Армії УНР, у двох братніх могилах спочиває 47 українських патріотів, вояків і старшин УПА.

Організатором урочистостей є Перемиське відділення Об’єднання українців Польщі. Традиційно до проведення урочистостей долучиться оркестр Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Делегація зі Львова вирушить на святкування від будівлі Львівської обласної державної адміністрації (вул. Винниченка, 18) 11 червня о 04.30.