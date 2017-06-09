Безвіз: як це працює

Куди можна поїхати, які документи потрібні та яких правил треба дотримуватись під час перетину кордону

11 червня починає діяти угода про безвізовий режим між Україною та країнами ЄС. Аби подорожувати до країн Європи без проблем, наголошують експерти, варто дотримуватись правил, які визначені для таких подорожей.

Які країни Європи будуть відкриті для українців із впровадженням безвізового режиму?

Українці зможуть їздити без віз до 30 країн Європи, які діляться на три блоки:

1) 22 країни Європейського Союзу, які входять до Шенгенської зони: Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія та Швеція;

2) 4 країни, які є членами ЄС, але не входять до Шенгенської зони: Болгарія, Хорватія, Кіпр та Румунія;

3) 4 країни, які не входять до ЄС, але є учасницями Шенгенської угоди: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Дві країни у складі ЄС – Велика Британія та Ірландія – мають власну міграційну політику, тому для їхнього відвідування громадянам України, як і раніше, потрібно оформлювати візи.

Головні правила безвізового режиму з ЄС

– мати біометричний закордонний паспорт;

– перебувати на території ЄС не більше 90 днів протягом 180-денного періоду;

– бути здатним обґрунтувати мету візиту при перетині кордону;

– під час безвізової подорожі не влаштовуватися на роботу, навіть короткочасну; для цього необхідно оформити робочу візу.

Обов’язкової вимоги замінити звичайний закордонний паспорт на біометричний не існує. Власники закордонних паспортів старого зразка можуть продовжувати їздити до ЄС за чинною візою до закінчення терміну її дії, а потім знову звертатися до консульства по нові візи.

Які документи можуть запитати у вас на кордоні з ЄС

Перетин іноземцями кордону з європейськими країнами регламентує Шенгенський прикордонний кодекс. Прикордонна перевірка заснована на правилах, прописаних у цьому документі, і зводиться до головної мети – переконатися, що мандрівник не планує порушувати європейські міграційні вимоги.

Прикордонник має право перевірити виконання п’яти вимог, причому ці вимоги не залежать від наявності візи, вони діють у рівній мірі для мандрівників, які перетинають кордон у рамках як візового, так і безвізового режиму.

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Умови в’їзду до ЄС такі:

1) наявність документа для перетину кордону (наприклад, закордонного паспорту);

2) переконливе обґрунтування мети та умов перебування у країнах Європи;

3) наявність достатніх фінансових коштів для перебування в ЄС та для повернення додому;

4) відсутність мандрівника в переліку осіб, яким заборонений в’їзд до ЄС;

5) відсутність з боку мандрівника загрози для громадського порядку, безпеки та міжнародних відносин.

Перелік документів, про які може запитати прикордонник, залежить від мети поїздки. Мандрівник може сам вибирати, який документ йому надати на кордоні для підтвердження мети, умов перебування та фінансової спроможності.

Для бізнес-подорожей і відряджень:

– запрошення на зустріч;

– інший документ, що підтверджує торговельні або ділові відносини;

– квиток на виставку або захід, якщо метою поїздки є їхнє відвідування.

Для туризму або приватних подорожей:

– бронювання проживання або запрошення в довільній формі, якщо ви збираєтеся зупинитися у друзів;

– зворотний квиток (якщо ви подорожуєте на автомобілі – це не обов’язкова вимога);

– маршрут або план вашої поїздки, якщо ви подорожуєте власним автомобілем.

Як доказ фінансової спроможності або забезпечення поїздки мандрівник може надати такі варіанти підтвердження (на власний вибір):

– готівкові кошти;

– тревел-чеки;

– оплачене проживання та квитки;

– фінансові гарантії сторони, яка запрошує;

– кредитні картки міжнародних платіжних систем.

Важливо! Виписки з банків про стан рахунку, довідки з місця роботи та інші подібні документи не включені до списку та не обов’язкові до надання.

Поліс медичного страхування не входить до пакета обов’язкових документів, однак його варто придбати для впевненості під час поїздки. Разом із тим, якщо ви подорожуєте власним автомобілем, у вас вимагатимуть поліс цивільної відповідальності (так звану «зелену карту»). Зазвичай його можна придбати на кордоні.

Пам’ятайте: ваша безпека у ваших руках! Будьте пильними під час подорожі та не погоджуйтеся на ризиковані пропозиції! Аби уникнути шахрайства та небезпеки, перед поїздкою за кордон проконсультуйтеся на гарячій лінії підтримки мігрантів 527 (безкоштовно з усіх мобільних операторів у межах України).

За матеріалами компанії Відкрий Європу