За підпали сухої трави в області вже оштрафували 151 особу

Від початку року й до 8 червня за самовільне випалювання сухої рослинності працівники Державної екологічної інспекції у Львівській області, а також громадські інспектори з охорони довкілля притягнули до адміністративної відповідальності 151 особу. На порушників накладено штрафи на загальну суму понад 25 тисяч гривень.

Від початку пожежонебезпечного періоду 2017 року на території області підрозділи Головного управління ДСНС України у Львівській області проводили гасіння пожеж, пов’язаних з випалюванням сухої рослинності на відкритій території, загальною площею 152,35 га, у тому числі сухої трави, чагарнику – 150,64 га, торфу – 1,27 га, лісу – 0,3 га, сміттєзвалища – 0,160 га, всього у 2017 році було зафіксували 600 подібних небезпечних подій (останній випадок горіння сухої трави зафіксовано 20 травня цього року).

З метою запобігання випадкам самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків було вжито заходів із контролю за дотриманням природоохоронного законодавства з боку мешканців області.

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА закликає мешканців області пам’ятати про шкоду, якої завдають природі пожежі в екосистемах, і не допускати самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків.