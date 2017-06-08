В облраді обговорюють розвиток туризму та рекреації в Карпатах

Учора, 7 червня, у сесійній залі Львівської обласної ради розпочала роботу міжнародна конференція «Європейська спадщина Львів-Сколе», яка триватиме також сьогодні, 8 червня.

Головна тематика конференції – це перспективи розвитку та можливості Львівської області як туристичного регіону. Конференція сприяє відкриттю Європейського центру розвитку туризму, професійної освіти та рекреації ім. М. Коперника, головною метою якого буде пошук шляхів розвитку Сколівщини.

«На Львівщині, зокрема на Сколівщині, активно розвивається туризм, – зазначив під час відкриття голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. – Для активізації туристичних потоків слід удосконалювати інфраструктуру регіону, в тому числі й дорожню, аби в наших Карпатах було комфортно відпочивати і подорожувати».

Учасники конференції обговорили туристичні ресурси Сколівщини, зокрема природно-рекреаційні, історико-культурні, соціально-економічні, збереження екологічної рівноваги в регіоні, перспективи розвитку лікувально-оздоровчого, культурно пізнавального, гірськолижного, етнічного, сільського, мисливського відпочинкового та інших видів туризму; вдосконалення туристичної діяльності Національного природного парку «Сколівські Бескиди».