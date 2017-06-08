У Яворівському районі серйозно підійшли до боротьби з борщівником

На Яворівщині презентували програму щодо локалізації та ліквідації осередків борщівника Сосновського

Метою цієї програми є проведення комплексу заходів задля ліквідації вогнищ борщівника Сосновського, не допускаючи утворення, дозрівання та поширення насіння вздовж доріг, по берегах річок, сіножатях, пасовищах.

Для досягнення мети цієї програми необхідним є проведення ліквідації вогнищ карантинного бур’яну у два етапи. Це дозволить на першому етапі знизити чисельність рослин, пригнітити їх ріст і розвиток, а на другому етапі –ліквідувати їх та створити умови для негайної локалізації та знищення у разі наступного виявлення.

Одним з оптимальних варіантів розв’язання цієї проблеми є залучення широкої громадськості на добровільних засадах та одночасне застосування комплексу заходів.

У боротьбі з борщівником Сосновського необхідно вдаватися до скошування до цвітіння, яке необхідно проводити 3-4 рази впродовж сезону. Кожне наступне скошування – через 3-4 тижні після попереднього. Оптимальний час для скошування – перед виходом рослини в трубку (період активного росту), але обов’язково до цвітіння, зрізання суцвіття, спалювання вогнищ борщівника Сосновського на невеликих ділянках в період дозрівання насіння, а також обробка гербіцидами.

Задля забезпечення збалансованих і комплексних заходів боротьби з борщівником Сосновського в найближчі роки пріоритетне значення буде надаватись: механічним, агротехнічним, біологічним та хімічним методам боротьби.

У населених пунктах:

– скошування рослин борщівника Сосновського в період відростання (квітень-травень).

На узбіччях доріг (автошляхів та залізничних колій), лісосмугах:

– застосування для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку фпестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

– підсів багаторічних низькорослих трав або газонних трав.

У полях сівозміни (після збирання попередника або в осінньо-весняний період):

– дотримання технології обробітку ґрунту, що включає своєчасний передпосівний обробіток ґрунту, оптимальні строки сівби, догляд за посівами, збирання тощо;

– застосування для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

– дотримання сівозміни, обов`язковий висів просапних культур та багаторічних трав, що повинні чергуватися, по можливості не висівати протягом 3-х років на ураженому полі соняшнику, кукурудзи тощо;

– дотримання технології обробітку ґрунту.

У залишених полях, що повністю заростають (перед посівом, краще в осінньо-весняний період):

– скошування рослин борщівника Сосновського в період відростання;

– обробка полів гербіцидами суцільної дії;

– проведення 2-разового лущення або дискування (вздовж та поперек поля) та культивації;

– посів багаторічних трав або просапних культур з внесенням тільки комплексу мінеральних добрив (N, P, K).

Враховуючи усе викладене, з метою своєчасної підготовки аналітичних даних було встановлено фактичні площі поширення борщівника Сосновського у вегетаційний період на території району.

Знищення борщівника Сосновського проводять із використанням технічних засобів шляхом дискування, механічним та ручним скошуванням.

Допомогу у знищенні борщівника Сосновського надають сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства. До скошування узбіч залучаються працівники дорожніх служб.

Для забезпечення виконання вимог техніки безпеки та охорони праці під час проведення робіт із знищення борщівника Сосновського місцевим радам направлені інструкції з їх дотримання. Через засоби масової інформації висвітлюється шкідливість борщівника Сосновського на організм людини.